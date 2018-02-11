Kayserispor 1 - Demir Grup Sivasspor 1
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan (90' Erkan Kaş), Tiago Lopes, Ryan Mendes (80' William De Amorim), Güray Vural (59' Silvestre Varela), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Auremir Dos Santos, Hakan Bilgiç, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (83' Henri Saivet), Emre Kılınç, Thievy Bifouma (46' Muhammet Demir), Arouna Kone (42' Robinho)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu
Goller: DK 53: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 66: Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 22: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 44: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 64: Umut Bulut (Kayserispor), DK 73: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 75: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 79: Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.