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KAYSERİSPOR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Kayserispor 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kayserispor 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan (90' Erkan Kaş), Tiago Lopes, Ryan Mendes (80' William De Amorim), Güray Vural (59' Silvestre Varela), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Auremir Dos Santos, Hakan Bilgiç, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (83' Henri Saivet), Emre Kılınç, Thievy Bifouma (46' Muhammet Demir), Arouna Kone (42' Robinho)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu

Goller: DK 53: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 66: Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 22: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 44: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 64: Umut Bulut (Kayserispor), DK 73: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 75: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 79: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

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