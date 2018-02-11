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Akhisar Bel. 1 - Bursaspor 0
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AKHİSAR BEL. 1 - BURSASPOR 0

Akhisar Bel. 1 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson (82' Muğdat Çelik), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Eray Ataseven (72' Serginho Mineiro), Evgen Seleznyov (89' Bilal Kısa)

Teknik Direktör:

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (68' Gheorghe Grozav), William Troost-ekong, John Bostock, Jires Kembo-ekoko, Emmanuel Badu, Yusuf Erdoğan, Abdullahi Shehu (60' Dzon Delarge), Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum, Hakan Ceylan

Gol: DK 24: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 48: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 55: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 77: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 84: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 86: Cristian Titi (Bursaspor), DK 89: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 90: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)

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