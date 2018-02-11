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Alanyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Samuel Eto O Fıls, Adıs Jahovıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Kutluhan Bilgiç

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