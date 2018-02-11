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Samsunspor 1 - BB Erzurumspor 0
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SAMSUNSPOR 1 - BB ERZURUMSPOR 0

Samsunspor 1 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Samsunspor ile BB Erzurumspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

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Samsunspor 1 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Samsunspor ile BB Erzurumspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Göksu Türkdoğan, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin (64' Gökay İravul), Georgios Samaras, Jonathan Ayite (77' Samed Kılıç), John Chibuike (54' Oğuz Gürbulak)

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan (77' Selim Aydemir), Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Abdulkadir Özdemir (46' Gökhan Karadeniz), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Christian Bekamenga (46' Mert Nobre)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener, Yiğit Arslan

Gol: DK 37: Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 15: John Chibuike (Samsunspor), DK 20: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 29: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 71: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 82: Oğuz Gürbulak (Samsunspor)

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