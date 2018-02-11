Samsunspor 1 - BB Erzurumspor 0
TFF 1.Lig 21. haftasında Samsunspor ile BB Erzurumspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Göksu Türkdoğan, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin (64' Gökay İravul), Georgios Samaras, Jonathan Ayite (77' Samed Kılıç), John Chibuike (54' Oğuz Gürbulak)
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan (77' Selim Aydemir), Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Abdulkadir Özdemir (46' Gökhan Karadeniz), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Christian Bekamenga (46' Mert Nobre)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener, Yiğit Arslan
Gol: DK 37: Göksu Türkdoğan (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 15: John Chibuike (Samsunspor), DK 20: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 29: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 71: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 82: Oğuz Gürbulak (Samsunspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.