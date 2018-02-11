İstanbulspor 2 - Ümraniyespor 1
TFF 1.Lig 21. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Halil Çolak (79' Yusuf Serdar Çoban), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (84' Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (63' Serdar Özbayraktar), Bulut Kaya (70' Timur Temeltaş), Andreas Vasilogiannis, Emircan Altıntaş, Dimitar Rangelov
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Caner Ak
Goller: DK 48: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 55: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 90: Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 22: Ali Dere (İstanbulspor), DK 34: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 65: Bulut Kaya (Ümraniyespor)
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