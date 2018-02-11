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İşte Eskişehirspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 21. haftasında Eskişehirspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Eskişehirspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Boubacar Dıalıba Dıabang, Mustafa Batuhan Altıntaş, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır, Mert Güzenge

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