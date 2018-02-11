İşte Eskişehirspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Eskişehirspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Boubacar Dıalıba Dıabang, Mustafa Batuhan Altıntaş, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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