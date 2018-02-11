Trabzonspor beraberliklere abone oldu

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de yaptığı transferlerin karşılığını alamayarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, zirve yarışının gerisinde kaldı. Eline geçen fırsat haftalarını da değerlendiremeyen bordo-mavililer, hem iç saha da hem de dış sahada son 5 maçta aldığı 5 beraberlikle adeta beraberliklere abone oldu.
Trabzonspor'da bu sezon iki teknik adam adam görev aldı. Ersun Yanal ile tarihinin en kötü günlerine geçiren bordo-mavililer, bu sezon Yanal'ın takımın başında bulunduğu dönemde 3 beraberlik elde etti. Ersun Yanal beraberlikleri ise İstanbul'un 3 takımı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşısında 2-2'lık beraberliklerle elde etti. Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, 6 beraberlikle aldı. Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor; Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay ile ligde oynadığı son 5 maçta sahada beraberlikle ayrılarak zirve yarışında da önemli puan kayıpları yaşadı.
Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlikle ve mağlubiyet elde etti. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü ve 33 puan topladı. Bordo-mavililer, elde ettiği 9 beraberliği 7'sini deplasman maçlarında elde ederken, 2'sini ise Medical Park Stadyumu'nda aldı.
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
Medop Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
K.Karabükspor-Trabzonspor: 1-1
A.Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Trabzonspor-Göztepe: 0-0
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 0-0
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