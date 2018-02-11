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Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu

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