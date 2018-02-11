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Akhisar Bel. - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSAR BEL. - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisar Bel. - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, John Joseph Bostock, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum, Hakan Ceylan

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