Akhisar Bel. - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Akhisar Bel. ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, John Joseph Bostock, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.