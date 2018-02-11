﻿
İstanbulspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 21. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

349 Okunma

İstanbulspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 21. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Bulut Kaya, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Caner Ak

﻿

İstanbulspor 2 - Ümraniyespor 1
1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
1. Ligde 7 haftalık program açıklandı
Giresunspor 0 - İstanbulspor 1
Giresunspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Ümraniyespor 1 - Adanaspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿