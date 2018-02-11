Samsunspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 21. haftasında Samsunspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Abdulkadir Özdemir, Burhan Eşer, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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