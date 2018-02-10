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Beşiktaş 5 - K Karabükspor 0
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BEŞİKTAŞ 5 - K KARABÜKSPOR 0

Beşiktaş 5 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Beşiktaş ile K Karabükspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 5-0 kazandı.

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Beşiktaş 5 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Beşiktaş ile K Karabükspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel (76' Jeremain Lens), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (56' Domagoj Vida), Anderson Talisca, Alvaro Negredo (56' Vagner Love)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş (76' Murat Akın), Ferhat Görgülü, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Olafur Skulason, Ergin Keleş (67' Herve Kage), Luis Ibanez, Osman Çelik, Andrey Bliznichenko (37' Adam Stahl), Marius Alexe

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Volkan Bayarslan

Goller: DK 14: Pepe (Beşiktaş), DK 27: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 59: Vagner Love (Beşiktaş), DK 83: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 90: Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 37: Osman Çelik (K Karabükspor), DK 45: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 68: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 78: Adriano Correia (Beşiktaş)

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