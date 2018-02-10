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Beşiktaş - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Beşiktaş ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Olafur Ingı Skulason, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Marıus Sılvıu Alexe, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Volkan Bayarslan

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