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Gençler birer birer topluyor
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GENÇLER BİRER BİRER TOPLUYOR

Gençler birer birer topluyor

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği 0 - Trabzonspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Florentin Pogba (46' Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Marko Milinkovic (65' Jailton Paraiba), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Petar Skuletic (72' Deniz Yılmaz)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Juraj Kucka (85' Olcay Şahan), Okay Yokuşlu, Matus Bero (58' Fabian Castillo), Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega (66' Dame N'doye)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: DK 57: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 83: Johannes Hopf (Gençlerbirliği), DK 89: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
 

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