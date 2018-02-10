Gençler birer birer topluyor

Gençlerbirliği 0 - Trabzonspor 0
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Florentin Pogba (46' Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Marko Milinkovic (65' Jailton Paraiba), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Petar Skuletic (72' Deniz Yılmaz)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Juraj Kucka (85' Olcay Şahan), Okay Yokuşlu, Matus Bero (58' Fabian Castillo), Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega (66' Dame N'doye)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Abdulkadir Bitigen
Sarı Kartlar: DK 57: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 83: Johannes Hopf (Gençlerbirliği), DK 89: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.