Zorlu mücadele Halkbank'ın

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Halkbank, son bölümde daha etkili oldu ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete daha etkili başlayan Arkas Spor, Bravo ve Sanchez'in sayılarıyla teknik molaya 12-9 üstün girdi. Halkbank ilerleyen bölümde 16-15 öne geçmesine rağmen Arkas Spor, son anlardaki etkili oyunuyla seti 25-22 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette teknik molaya Petric ve Hernandez'in sayılarıyla 12-10 üstün giren Halkbank, son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 25-23 galip bitirdi ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette teknik molaya 12-10 geride giren Arkas Spor, rakibine 14-12 üstünlük kurdu. Halkbank'ın 15-15 beraberliği yakaladığı setin son bölümüne de 24-24 eşitlikle girildi. Oldukça çekişmeli geçen oyunda daha etkili olan Arkas Spor, seti 30-28 kazandı ve maça yeniden eşitlik geldi: 2-2
Son sete daha etkili başlayan ve 9-5 öne geçen Halkbank karşısında Arkas Spor 10-10 eşitliği yakaladı. Arkas Spor, bir kez maç sayısı kullanmasına rağmen seti 17-15 önde tamamlayan Halkbank, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Voleybol: Efeler Ligi
Arkas Spor: 2 - Halkbank: 3
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Loh)
Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 30-28, 15-17
Süre: 138 dakika (24, 25, 31, 33, 25)
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