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Çaykur Rizespor 0 - Altınordu 3
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ÇAYKUR RİZESPOR 0 - ALTINORDU 3

Çaykur Rizespor 0 - Altınordu 3

TFF 1.Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 3-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 0 - Altınordu 3

TFF 1.Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak, Özgür Çek (41' Turgut Doğan Şahin), Galip Güzel (71' Süleyman Koç), Recep Niyaz (41' Lincoln Henrique), Vedat Muriqi, Braian Samudio

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Barış Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (77' Berkay Samancı), Kerim Avcı (85' Kerim Alıcı), Mirkan Aydın (73' Oğulcan Ülgün)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Candaş Elbil, Burak Şeker

Goller: DK 34: Barış Alıcı (Altınordu), DK 48: Barış Alıcı (Altınordu), DK 62: Kerim Avcı (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 50: Mauricio Ramos (Çaykur Rizespor), DK 58: Turgut Doğan Şahin (Çaykur Rizespor), DK 78: Oğulcan Ülgün (Altınordu)

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