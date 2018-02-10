Göztepe, üstünlüğünü koruyamadı

Bornova Stadı'ndaki müsabakada Demba Ba ve Yoan Gouffran'ın golleriyle 2-0 üstünlük kuran Göztepe, Özer Hurmacı ve Sokol Cikalleshi'nin gollerine engel olamadı. Andre Castro'nun golüyle bir kez daha üstünlük kuran Göztepe karşısında Osmanlıspor, Cikalleshi'nin penaltıdan bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 21. haftada puanını 33'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan ve dış sahada ikinci beraberliğini alan Osmanlıspor, haftayı 19 puanda tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. sarı kartlarını gören ve cezalı duruma düşen kaleci Beto ile Andre Castro gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Osmanlıspor'da ise Ceyhun Gülselam ile Avdija Vrsajevic cezaları nedeniyle gelecek haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

- Demba Ba'nın ilk golü

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Demba Ba, sonradan oyuna girdiği Trabzonspor maçının ardından Osmanlıspor karşısında ilk 11'de oyuna başladı. Senegalli forvet, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Demba Ba, Süper Lig'deki son golünü Beşiktaş formasıyla 30 Nisan 2017'de Medipol Başakşehir'e atmıştı.

Demba Ba gibi Yoan Gouffran da bu sezon ilk golüne ulaştı. Takımının üçüncü golüne imza atan Andre Castro ise 4. golünü kaydetti.

Osmanlıspor'da skoru 2-1'e taşıyan Özer Hurmacı bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Sokol Cikalleshi, ligin ilk devresindeki 2 golünün ardından bu sezon 4. golünü attı.