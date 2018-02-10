İrfan Buz: İşimiz kolay değil

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Osmanlıspor, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, güzel bir maç oynadıklarını anlatarak, “İstediğimizi alamadık. Çok önemli bir deplasmana geldik.

Haftalarca istediğimizi alamadık. Oyunun ilk bölümünde pozisyonlarımız vardı. Oyunun sonuna kadar galibiyeti isteyen futbolcularımız vardı. Bir takımın kendine inanmışlığı olmazsa puan almak mümkün değil. Orta hakem iyi bir yönetim sergiledi ama yan hakemler iki pozisyonda ofsayt verdi. Bunlar kaleciyle karşı karşıya kalabileceğimiz pozisyonlardı” dedi.

Göztepe’nin ligde hedeflerine ulaşması temennisinde bulunan Buz, “Bizim işimiz kolay değil ama puan puan buradan çıkacağız” diye konuştu.