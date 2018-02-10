Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 2-0 kazandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emre Gürbüz, Efe Berker Özcan (90' Barış Bozal), Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt (90' Barış Bozdilki), Hüseyin Korkmaz, Barış Çiçek (85' Emrah Sürücü), Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Mehmet Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker (76' Hacı Şükrü Çiçek), Özkan Toprak, Nazif Şener (67' Barış Gök), Aykut Sarıdoğan (46' Güray Gazioğlu), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, Gökhan Çelik, İsa Doğanlar, Safa Yılmaz
Goller: DK 25: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 70: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.)
Sarı Kartlar: DK 42: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 44: Emre Gürbüz (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 45: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 82: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 89: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)
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