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Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0
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Y.ALTINDAĞ BEL. 2 - BAYBURTSPOR 0

Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 2-0 kazandı.

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Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 2-0 kazandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emre Gürbüz, Efe Berker Özcan (90' Barış Bozal), Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt (90' Barış Bozdilki), Hüseyin Korkmaz, Barış Çiçek (85' Emrah Sürücü), Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker (76' Hacı Şükrü Çiçek), Özkan Toprak, Nazif Şener (67' Barış Gök), Aykut Sarıdoğan (46' Güray Gazioğlu), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Hakem: Erhan Kutlu, Gökhan Çelik, İsa Doğanlar, Safa Yılmaz

Goller: DK 25: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 70: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 42: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 44: Emre Gürbüz (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 45: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 82: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 89: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)

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