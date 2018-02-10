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Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1
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MENEMEN BEL. 2 - SANCAKTEPE BEL. 1

Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Menemen Bel. ile Sancaktepe Bel. Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-1 kazandı.

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Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Menemen Bel. ile Sancaktepe Bel. Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-1 kazandı.

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can (64' Ardahan Gündoğdu), Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen (88' Ozan Papaker), Samet Günhan, Murat Erdemir, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal (46' Mert Kula), Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Caner Solmaz (69' Alaattin Hamza Ok), İlker Avşar (26' Mertcan Aktaş), Hamza Küçükköylü (78' Gökhan Çetinus)

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Cihan Aydın, Mehmet Vargün, Kadir Kantekin, Demokrat Özgür Güneş

Goller: DK 11: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 60: Mert Kula (Menemen Bel.), DK 66: Mustafa Şen (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 44: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 45: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 45: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.)

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