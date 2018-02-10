Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Menemen Bel. ile Sancaktepe Bel. Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-1 kazandı.
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can (64' Ardahan Gündoğdu), Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen (88' Ozan Papaker), Samet Günhan, Murat Erdemir, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal (46' Mert Kula), Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
Haberleri İstatistikleri
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Caner Solmaz (69' Alaattin Hamza Ok), İlker Avşar (26' Mertcan Aktaş), Hamza Küçükköylü (78' Gökhan Çetinus)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Aydın, Mehmet Vargün, Kadir Kantekin, Demokrat Özgür Güneş
Goller: DK 11: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 60: Mert Kula (Menemen Bel.), DK 66: Mustafa Şen (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 44: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 45: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 45: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.