Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0
TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Dardanelspor ile Bergama Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 2-0 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Hasan Türk, Hüseyin Cankurt Atasoy (46' Sinan Akgöl), Sergen Piçinciol, Şahinali Terzi, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar (90' Fatih Bozok), Ahmet Mert Bayındır (63' Ufuk Özbek), Uğur Uğur, Fırat Aras
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Emre İşçiler (90' İsmail Palta), Ahmet Köseoğlu, Semih Durmuş, Mehmet Tatlı, Tufan Deniz Gelen (79' Zafer Çevik), Hakan Sayar, Berk Baran, Sercan Karagöz (58' Abdulgani Demir), Hüseyin Teker, Hacı Ömer Doğru
Teknik Direktör: Selahattin Dervent
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yunus Dursun, Muharrem Güzel, Çağlar Demirkıran, Yusuf Aydın
Goller: DK 81: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Uğur Uğur (Dardanelspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Ahmet Mert Bayındır (Dardanelspor), DK 15: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 29: Hüseyin Cankurt Atasoy (Dardanelspor), DK 45: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.), DK 59: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 70: Abdulgani Demir (Bergama Bel.), DK 74: Ahmet Köseoğlu (Bergama Bel.)
Kırmızı Kart: DK 15: Hakan Sayar (Bergama Bel.)
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