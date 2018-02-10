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Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0
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DARDANELSPOR 2 - BERGAMA BEL. 0

Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Dardanelspor ile Bergama Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Dardanelspor 2-0 kazandı.

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Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 21. haftasında Dardanelspor ile Bergama Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 2-0 kazandı.

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Hasan Türk, Hüseyin Cankurt Atasoy (46' Sinan Akgöl), Sergen Piçinciol, Şahinali Terzi, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar (90' Fatih Bozok), Ahmet Mert Bayındır (63' Ufuk Özbek), Uğur Uğur, Fırat Aras

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Emre İşçiler (90' İsmail Palta), Ahmet Köseoğlu, Semih Durmuş, Mehmet Tatlı, Tufan Deniz Gelen (79' Zafer Çevik), Hakan Sayar, Berk Baran, Sercan Karagöz (58' Abdulgani Demir), Hüseyin Teker, Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör: Selahattin Dervent

Hakem: Yunus Dursun, Muharrem Güzel, Çağlar Demirkıran, Yusuf Aydın

Goller: DK 81: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Uğur Uğur (Dardanelspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Ahmet Mert Bayındır (Dardanelspor), DK 15: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 29: Hüseyin Cankurt Atasoy (Dardanelspor), DK 45: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.), DK 59: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 70: Abdulgani Demir (Bergama Bel.), DK 74: Ahmet Köseoğlu (Bergama Bel.)

Kırmızı Kart: DK 15: Hakan Sayar (Bergama Bel.)

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