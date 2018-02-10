Sakaryaspor 3 - Pendikspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 21. haftasında Sakaryaspor ile Pendikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 3-2 kazandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Fikret Topaloğlu, Hakkı Can Aksu, Yasir Subaşı, Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan (83' Mahir Sağlık), Ramazan Civelek, Tevfik Köse (71' Batuhan Karadeniz), Beykan Şimşek, Yunus Emre Yalçın (60' Sezer Badur)
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları (90' Erdem Koçal), Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek, Azad Filiz, Süheyl Çetin, Kudret Kanoğlu (64' Yasin Görkem Arslan), Bahadır Özkan (83' Okan Yıldız), Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hamit Basık, Fatih Söyler, Kürşathan Akın, Tarık Güldal
Goller: DK 38: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 62: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 65: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 75: Bahadır Özkan (Pendikspor), DK 90: Mahir Sağlık (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Hakkı Can Aksu (Sakaryaspor), DK 45: Azad Filiz (Pendikspor), DK 83: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 88: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 90: Emre Aydın (Pendikspor)
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