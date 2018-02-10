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Tokatspor 0 - Hatayspor 0
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TOKATSPOR 0 - HATAYSPOR 0

Tokatspor 0 - Hatayspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Tokatspor ile Hatayspor Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tokatspor 0 - Hatayspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Tokatspor ile Hatayspor Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tokatspor: Vedat Kapurtu (80' Akın İsmail Köroğlu), Mehmet Öztonga, Murat Cömert, Hakan Ateş, Emin Soğuk, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı (86' Muhammed Şükrü Arslan), Ömercan Öndaş, Nezir Özer, Alperen Pak, Recep Türköz (64' Batuhan Türk)

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Sadi Karaduman, Mehmet Dingil, Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (46' Gökhan Sazdağı), Selim Ilgaz (62' Mehmet Tosun), Sinan Kurumuş (70' Taha Balcı)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Selim Özen, Yavuz Bahadır Ordu, Sezgin Altun, Murat Türkoğlu

Sarı Kartlar: DK 73: Mehmet Tosun (Hatayspor), DK 84: Emin Soğuk (Tokatspor), DK 90: Nezir Özer (Tokatspor), DK 90: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 90: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 90: Yaşar Yurduseven (Tokatspor)

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