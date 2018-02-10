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Sultanbeyli Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 0
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SULTANBEYLİ BEL. 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 0

Sultanbeyli Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 1-0 kazandı.

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Sultanbeyli Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 1-0 kazandı.

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya (81' Aydın Bağ), Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk, Safa Ali Memnun, Hakan Akman (74' Serkan Silan), Yasin Tosun, Fatih Dalgıç, Gökhan Cingirt, Anıl Gir (90' Ufuk Ayaydın), Feyzullah Şahin Güneş

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, Furkan Camcı, Nihat Apaydın, Fahri Genç, Doğancan Akkaya (60' Ekrem Aydemir), İsmail Türkaslan, Emre Usta (83' Abdulsamed Tunçay), Muhammet Ali Aydın (70' Okan Sarı), Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Erdem Mertoğlu, Ertan Demirci, Akın Karabacak, Sezgin Yıldırım

Gol: DK 41: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.)

Sarı Kartlar: DK 28: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor), DK 45: Emre Usta (Elaziz Belediyespor), DK 45: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor), DK 45: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.), DK 52: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 83: Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK 54: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.)

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