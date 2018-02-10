Utaş Uşakspor 4 - Çorum Bel. 3
TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Utaş Uşakspor ile Çorum Bel. Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 4-3 kazandı.
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü (70' Halil İbrahim Cenik), Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın, Tayfur Emre Yılmaz, Şahin Fıstıkcı (87' Emrah Taysı)
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Yakup Kayış, Akın Karaaslan (80' Mert Sarı), Ertuğrul Sancaktutan, Yakup Yiğit, Taner Gürsoy (74' Salim Uzun), Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli, Yasin Dülger, Doğan Can Davas, Abuzer Toplu (70' Emre Okur)
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: İlker Yasin Avcı, Fettah Yiğit, Samet Özkul, Serhat Tan
Goller: DK 15: Akın Karaaslan (Çorum Bel.), DK 18: Şemsettin Ender Kılıç (Utaş Uşakspor), DK 45: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 53: Abuzer Toplu (Çorum Bel.), DK 61: Ekrem Sütçü (Utaş Uşakspor), DK 83: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor), DK 90: (Çorum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 63: Ekrem Sütçü (Utaş Uşakspor), DK 63: Özgür Kedikli (Çorum Bel.), DK 65: Emre Yüksektepe (Çorum Bel.), DK 84: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 90: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor)
Kırmızı Kart: DK 86: Yasin Dülger (Çorum Bel.)
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