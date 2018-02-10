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Kırıkhanspor 2 - A. Bağcılar 0
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KIRIKHANSPOR 2 - A. BAĞCILAR 0

Kırıkhanspor 2 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Kırıkhanspor ile A. Bağcılar Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-0 kazandı.

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Kırıkhanspor 2 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Kırıkhanspor ile A. Bağcılar Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-0 kazandı.

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Hüseyin Akmaz, Mustafa Acar, Özcan Dağ, Erhan Gözetlik, Burak Seres, Egecan Çevir, Ahmet Karaman, Mustafa Olcaytu Ergen, Erkan Sancar

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Halil İbrahim Mızrap, Arda Şahin, Oğuz Aksoy, Bertuğ Başdemir, Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Alim Kandemir, Aydın Karsavuran, Mustafa Çavuş, Hasancan Demir

Goller: DK 6: Burak Seres (Kırıkhanspor), DK 12: Burak Seres (Kırıkhanspor)

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