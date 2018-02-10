Aydınspor 1923 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Aydınspor 1923 ile Tarsus İdman Yurdu Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-0 kazandı.
Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun (73' Yusuf Yıldırım), Artun Kütükçü (46' Tuncay Kılıç), Habib Uzun
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Sefacan Taşkolu (85' Muhammed Ali Kurt), Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Samet Eker, Alper Yener (73' Mahmut Metin), Ergun Cengiz, Ferhat Duman (71' Mert Özdestici)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Şener İnan, Okan Gürdiş, Mehmet Çağatay Lakot
Goller: DK 2: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), DK 77: Mahmut Metin (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 11: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923), DK 54: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 73: Tuncay Kılıç (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: DK 88: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu)
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