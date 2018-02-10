Erokspor 0 - Ankara Demirspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Erokspor ile Ankara Demirspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.
Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Günay Şakar (67' Barış Güral), Muharrem Efe, Safa Çağlar (46' Sedat Debreli), Alper Karaman, Uğur Işıkal, Abdülkadir Akyıldız (80' Eray Pazar)
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli (66' Umut Aslan), Bilal Özhan (89' Celal Çırpanlı), Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Burak Aydın (66' Hasan Ahmet Sarı)
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Uğur Akalp, Recep Kaval
Gol: DK 76: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 75: Uğur Işıkal (Erokspor), DK 90: Sebahattin Usta (Ankara Demirspor)
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