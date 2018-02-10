﻿
Erokspor 0 - Ankara Demirspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

EROKSPOR 0 - ANKARA DEMİRSPOR 1

Erokspor 0 - Ankara Demirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Erokspor ile Ankara Demirspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.

335 Okunma

Erokspor 0 - Ankara Demirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Erokspor ile Ankara Demirspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Günay Şakar (67' Barış Güral), Muharrem Efe, Safa Çağlar (46' Sedat Debreli), Alper Karaman, Uğur Işıkal, Abdülkadir Akyıldız (80' Eray Pazar)

Teknik Direktör: Zafer Turan

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli (66' Umut Aslan), Bilal Özhan (89' Celal Çırpanlı), Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Burak Aydın (66' Hasan Ahmet Sarı)

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Hakem: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Uğur Akalp, Recep Kaval

Gol: DK 76: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 75: Uğur Işıkal (Erokspor), DK 90: Sebahattin Usta (Ankara Demirspor)

﻿

1
Ankara Demirspor 0 - Darıca G.Birliği 2
Ankara Demirspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
K.Erciyesspor 0 - Ankara Demirspor 3
K.Erciyesspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...
Ankara Demirspor 1 - Van BŞB 1
İşte Ankara Demirspor - Van BŞB maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿