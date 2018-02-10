﻿
Mersin İdmanyurdu 0 - Keçiörengücü 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERSİN İDMANYURDU 0 - KEÇİÖRENGÜCÜ 1

Mersin İdmanyurdu 0 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Keçiörengücü Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

357 Okunma

Mersin İdmanyurdu 0 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Keçiörengücü Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mesut Ağgül, Mert Arabacı, Abdurrahman Türkmen, Emir Kaan Gültekin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Bulut Yüksel Sağın (80' Furkan Aydemir), Emre Can Dönmez, Hüseyin Dalmış, Batuhan Yarbaşar (90' Yiğit Can Ayaz)

Teknik Direktör: Nasır Belci

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Efe Can Çölbekler (89' Ayhan Gürbüz), Şahin Şafakoğlu, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Burak Aydın, İlyas Yavuz (84' Umut Pusat), Ahmet Güven, Abdurrahman Kuyucu, Uğur Albayrak (71' Berat Gökçe)

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Özgün Karakoçlu, Mehmet Öcal, Erdoğan Özkaya

Gol: DK 4: Ahmet Güven (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 32: Bulut Yüksel Sağın (Mersin İdmanyurdu), DK 45: Mesut Ağgül (Mersin İdmanyurdu), DK 59: Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü), DK 85: Hüseyin Dalmış (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Yunus Emre Aslan (Mersin İdmanyurdu)

﻿

Kastamonuspor 1966 3 - Mersin İdmanyurdu 0
İşte Kastamonuspor 1966 - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Keçiörengücü 5 - Tokatspor 0
Keçiörengücü - Tokatspor maç kadroları belli oldu...
Hatayspor 0 - Keçiörengücü 1
Mersin İdmanyurdu 0 - Afjet Afyonspor 6
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿