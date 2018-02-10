Mersin İdmanyurdu 0 - Keçiörengücü 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Keçiörengücü Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mesut Ağgül, Mert Arabacı, Abdurrahman Türkmen, Emir Kaan Gültekin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Bulut Yüksel Sağın (80' Furkan Aydemir), Emre Can Dönmez, Hüseyin Dalmış, Batuhan Yarbaşar (90' Yiğit Can Ayaz)
Teknik Direktör: Nasır Belci
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Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Efe Can Çölbekler (89' Ayhan Gürbüz), Şahin Şafakoğlu, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Burak Aydın, İlyas Yavuz (84' Umut Pusat), Ahmet Güven, Abdurrahman Kuyucu, Uğur Albayrak (71' Berat Gökçe)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Özgün Karakoçlu, Mehmet Öcal, Erdoğan Özkaya
Gol: DK 4: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 32: Bulut Yüksel Sağın (Mersin İdmanyurdu), DK 45: Mesut Ağgül (Mersin İdmanyurdu), DK 59: Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü), DK 85: Hüseyin Dalmış (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Yunus Emre Aslan (Mersin İdmanyurdu)
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