Fatih Karagümrük 2 - Şanlıurfaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.
Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk (81' Koray Yıldız), Halil Uysal (72' Erdinç Çepoğlu), Can Morgül, Burak Göksel, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Özer Kutlu (65' Emir Gökçe)
Teknik Direktör:
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Şanlıurfaspor: İbrahim Demir, İzzet Yıldırım, Nuri Terliksiz, İsmail Güven, Bahadır Öztürk, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Artun Akçakın, Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu (67' Halil Köçer), Yasin Ozan (46' Mehmet Albayrak)
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Bersan Duran, Adnan Deniz Kayatepe
Goller: DK 7: Halil Uysal (Fatih Karagümrük), DK 69: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: DK 46: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 46: Gökcan Gelmen (Fatih Karagümrük), DK 78: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
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