A. Selçukspor 0 - K.Maraşspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 21. haftasında A. Selçukspor ile K.Maraşspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak (68' Kadir Kaan Özdemir), İbrahim Serdar Aydın (71' Alpay Cin), Onurcan Güler, Ayberk Altan, Seddar Karaman (67' Özkan Taştemur), Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
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K.Maraşspor: Mesut Balkan, Ramazan Kahya, Cemal İşleyen, Bilal Hallaçlar, Burak Saban (77' Mert Sinan Pekesen), Eser Akbaş, Yusuf Emre Kasal (85' İbrahim Koca), Serbay Yağız, Devrim Taşkaya, Okan Şahingöz (54' Timur Bayram Özgöz), Yakup Ramazan Zorlu
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Barkın Güdü, Şeyhmus Baysal, Adem Bozkurt
Sarı Kartlar: DK 42: Bilal Hallaçlar (K.Maraşspor), DK 44: Ali Yaşar (A. Selçukspor), DK 77: Ahmet Önay (A. Selçukspor)
Kırmızı Kartlar: DK 65: Ali Yaşar (A. Selçukspor), DK 77: Ahmet Önay (A. Selçukspor)
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