Selçuk İnan'a 33 yaş kutlaması!

33 yaşına giren futbolcunun yeni yaş günü için pasta kesilirken, teknik heyet ve futbolcular milli oyuncuyu tebrik etti.
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçında görev alan futbolcuların yenilenme koşusu ve dar alanda pas yaptığı idmanda, diğer isimlerin 5'e 2 oynadığı bildirildi.
Sınırlı alanda tek pas ile kontrol pasın ardından çift kale ile devam eden antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
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