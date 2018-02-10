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Gençlerbirliği - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Marko Mılınkovıc, Luccas Claro Dos Santos, Peıle Florentın Pogba, Petar Skuletıc, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Matus Bero, Hugo Rodallega Martınez, Juraj Kucka, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Abdulkadir Bitigen

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