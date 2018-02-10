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Van BŞB 1 - Yeşil Bursa 0
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VAN BŞB 1 - YEŞİL BURSA 0

Van BŞB 1 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Van BŞB ile Yeşil Bursa Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Van BŞB 1-0 kazandı.

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Van BŞB 1 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Van BŞB ile Yeşil Bursa Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 1-0 kazandı.

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökhan Çakır (83' Temel Taşkın), Emrah Tacir, Burak Yılmaz, Gökhan Ünal (70' Ömer Çetinbaş), Baran Basut (54' Haydar Deniz), Tayfun Aydoğan

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, Furkan Emre Ünver (32' Ekrem Çalışanlar), Berke Sağkan (83' Enes Çavuş), Fatih Şen, Arif Şahin, Ömer Çoban, Hakan Yavuz, Tugay Meşekoparan (62' Doğan Ateş), Ozan Karabacak

Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Hüseyin Can, Oğuzhan Erdoğan

Gol: DK 45: Emrah Tacir (Van BŞB)

Sarı Kartlar: DK 25: Muhammet Serdar Yazıcı (Van BŞB), DK 37: Kadir Turhan (Yeşil Bursa), DK 90: Ekrem Çalışanlar (Yeşil Bursa)

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