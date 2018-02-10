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Elazığspor 1 - Denizlispor 0
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ELAZIĞSPOR 1 - DENİZLİSPOR 0

Elazığspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Elazığspor ile Denizlispor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.

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Elazığspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Elazığspor ile Denizlispor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (82' Adem Alkaşi), Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (88' Mertan Caner Öztürk), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra, Ioan Hora (46' Halil İbrahim Pekşen)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın (23' Taşkın İlter), Burak Altıparmak, Ziya Alkurt (71' Mehmet Akyüz), Hasan Kılıç, Barış Örücü, Leandro Kappel (56' İsmail Haktan Odabaşı), Alperen Babacan, Patrick Friday Eze

Teknik Direktör:

Hakem: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor, Emre Malok

Gol: DK 63: Lamine Diarra (Elazığspor)

Sarı Kart: DK 44: Cenk Güvenç (Denizlispor)

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