Elazığspor 1 - Denizlispor 0
TFF 1.Lig 21. haftasında Elazığspor ile Denizlispor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (82' Adem Alkaşi), Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (88' Mertan Caner Öztürk), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra, Ioan Hora (46' Halil İbrahim Pekşen)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın (23' Taşkın İlter), Burak Altıparmak, Ziya Alkurt (71' Mehmet Akyüz), Hasan Kılıç, Barış Örücü, Leandro Kappel (56' İsmail Haktan Odabaşı), Alperen Babacan, Patrick Friday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor, Emre Malok
Gol: DK 63: Lamine Diarra (Elazığspor)
Sarı Kart: DK 44: Cenk Güvenç (Denizlispor)
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