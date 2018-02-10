Diyarbekirspor 1 - Muğlaspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Diyarbekirspor ile Muğlaspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Osman Bayrak, Mehmet Özdıraz (74' Ercüment Balıkçı), Vedat Budak (90' Taner Yıldız), Muhammed Akarslan, Umut Dilek, Fatih Ergen, Mustafa Aydoğdu (83' Aykut Çift)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Muğlaspor: Barış Başkan, Yasin Öztop, Osman Bodur, Onur Uğlu (83' Ramazan Özkabak), Polat Ertek, Ender Acar (56' Ceyhun Elmas), Ali Koçak, Nizamettin Emirhan Kılıç (87' Ömerül Faruk İşler), Berkay Yüksel, Emre Gemici, Melik Yeğin (62' Sami İzcican)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Aytaç Geçgel, Okan Akbal, Ferdi Karadoruk, Abdurrahim Gargi
Gol: DK 52: Umut Dilek (Diyarbekirspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 30: Umut Dilek (Diyarbekirspor), DK 45: Vedat Budak (Diyarbekirspor), DK 53: Muhammed Akarslan (Diyarbekirspor), DK 65: Yasin Öztop (Muğlaspor), DK 67: Emre Tosun (Diyarbekirspor), DK 82: Onur Uğlu (Muğlaspor), DK 89: Ceyhun Elmas (Muğlaspor)
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