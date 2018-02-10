﻿
Sivas Belediyespor 2 - Kastamonuspor 1966 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVAS BELEDİYESPOR 2 - KASTAMONUSPOR 1966 0

Sivas Belediyespor 2 - Kastamonuspor 1966 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Sivas Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.

186 Okunma

Sivas Belediyespor 2 - Kastamonuspor 1966 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Sivas Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Hüseyin Bak (46' Serhat Mutlu), Ali Aydın, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Ahmet Arı, Samet Katanalp, Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin (64' Eren Görür), Niyazi Batuhan Salman (68' Hakan Yağmurkaya)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Onur Güney, Oğuz Özden, Burak Can Kunt, Seydi Kayasoy, Ömer Can Sokullu (61' Abdullah Halman), Savaş Tağa, Halil İbrahim Tuna (46' Veli Kızılkaya), Şevki Çınar (47' Oğuzhan Öztürk), Ferit Erişçi, Muhammet Haşim Çoban

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Mustafa Aydın, Özcan Genel, Ali Etlikci, Nuri Karahançer

Goller: DK 55: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 75: Hakan Yağmurkaya (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 19: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 24: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor), DK 32: Onur Güney (Kastamonuspor 1966), DK 49: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 49: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 64: Seydi Kayasoy (Kastamonuspor 1966)

﻿

Afjet Afyonspor 4 - Sivas Belediyespor 0
Kastamonuspor 1966 3 - Mersin İdmanyurdu 0
Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Kastamonuspor 1966 - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Tokatspor 1 - Kastamonuspor 1966 2
Tokatspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿