Sivas Belediyespor 2 - Kastamonuspor 1966 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Sivas Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Hüseyin Bak (46' Serhat Mutlu), Ali Aydın, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Ahmet Arı, Samet Katanalp, Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin (64' Eren Görür), Niyazi Batuhan Salman (68' Hakan Yağmurkaya)
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Onur Güney, Oğuz Özden, Burak Can Kunt, Seydi Kayasoy, Ömer Can Sokullu (61' Abdullah Halman), Savaş Tağa, Halil İbrahim Tuna (46' Veli Kızılkaya), Şevki Çınar (47' Oğuzhan Öztürk), Ferit Erişçi, Muhammet Haşim Çoban
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Özcan Genel, Ali Etlikci, Nuri Karahançer
Goller: DK 55: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 75: Hakan Yağmurkaya (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 19: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 24: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor), DK 32: Onur Güney (Kastamonuspor 1966), DK 49: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 49: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 64: Seydi Kayasoy (Kastamonuspor 1966)
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