1461 Trabzon 0 - Anagold 24Erzincanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında 1461 Trabzon ile Anagold 24Erzincanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 1-0 kazandı.
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yüksel Şişman (74' Murat Cem Akpınar), Melih Kabasakal, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem (88' Ali Han Aydın), Gökhan Aydaş, Ali Han Tunçer (70' Ahmet Eren)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Bahadır Kaya, Ferhat Çoban, Gökhan Payal, Batuhan Er, Barış Sağır, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Sefa Küpeli (77' Mükail Baydır), Serkan Yola, Ufuk Er, Emir Can Sayar (87' Cebrail Serçek)
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Okur, Onur İçyer, Baki Mutlu, Ramazan Kaya
Gol: DK 37: Emir Can Sayar (Anagold 24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Emir Can Sayar (Anagold 24Erzincanspor), DK 35: Melih Kabasakal (1461 Trabzon), DK 45: Sefa Küpeli (Anagold 24Erzincanspor), DK 55: Gökhan Payal (Anagold 24Erzincanspor), DK 67: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 71: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 82: Ferhat Çoban (Anagold 24Erzincanspor), DK 84: Murat Cem Akpınar (1461 Trabzon), DK 87: Ozan İpek (Anagold 24Erzincanspor)
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