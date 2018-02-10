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Boluspor 3 - Manisaspor 0
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BOLUSPOR 3 - MANİSASPOR 0

Boluspor 3 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Boluspor ile Manisaspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

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Boluspor 3 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 21. haftasında Boluspor ile Manisaspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Pedro Franco, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (63' Andre Santos), Yusuf Emre Gültekin (83' İshak Çakmak), Melih Okutan, Burak Asan (58' Özgür İleri), Rydell Poepon

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hikmet Balioğlu (69' Abdülkadir Korkut), Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Kağan Miray Bağış, Slavko Perovic, Uğur Pamuk (46' Ömer Buğdaycı), Timur Karagülmez (9' Furkan Parsak), Bilal Sebaihi, Constantin Bakaki, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner

Goller: DK 20: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 51: Melih Okutan (Boluspor), DK 59: Rydell Poepon (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 45: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 45: Bilal Sebaihi (Manisaspor)

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