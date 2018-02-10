Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Kocaelispor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Şanlıurfa K.Bel.: Ebubekir Elihoş, Fatih Gültekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eksik, Berkay Polat (62' Rıdvan Bingöl), Metehan Andaç Özlü (74' Fırat Man), Bilal Şeflek, Hakan Albayrak, Emre Demir (46' Oğuzhan Acar), Alican Tez, Ahmet Buğrahan Tuncay
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Fatih Adıgüzel, Hamza Mutlu, Mesut Özdemir (90' Kerem Yıldırım), Sefa Narin, Mert Yavuz, Burak Özbakır (85' Mehmet Avcı), Sinan Pektemek
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
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Hakem: Cihat Çelikdağ, Ünal Doğru, Mustafa Zıvalı, Adem Korkmaz
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