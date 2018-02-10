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Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0
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ŞANLIURFA K.BEL. 0 - KOCAELİSPOR 0

Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Kocaelispor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 21. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Kocaelispor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şanlıurfa K.Bel.: Ebubekir Elihoş, Fatih Gültekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eksik, Berkay Polat (62' Rıdvan Bingöl), Metehan Andaç Özlü (74' Fırat Man), Bilal Şeflek, Hakan Albayrak, Emre Demir (46' Oğuzhan Acar), Alican Tez, Ahmet Buğrahan Tuncay

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Fatih Adıgüzel, Hamza Mutlu, Mesut Özdemir (90' Kerem Yıldırım), Sefa Narin, Mert Yavuz, Burak Özbakır (85' Mehmet Avcı), Sinan Pektemek

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Hakem: Cihat Çelikdağ, Ünal Doğru, Mustafa Zıvalı, Adem Korkmaz

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