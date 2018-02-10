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Adana Demirspor ara vermedi!
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ADANA DEMİRSPOR ARA VERMEDİ!

Adana Demirspor ara vermedi!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gaziantepspor'u 3-0'la geçen Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

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Ligde dün Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanan lacivert-mavililer, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Uğur yönetiminde antrenmana çıktı.

Gaziantepspor maçında görev yapan futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulanan idmanda diğer oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Mustafa Uğur galibiyetle başladı

Akdeniz ekibinde, Timuçin Bayazit'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 7 Şubat'ta getirilen Mustafa Uğur, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan aldı.

Görevine galibiyetle başlayan Uğur, 22. haftadaki Boluspor mücadelesinde, 18 Şubat Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda lacivert-mavili taraftarlar önünde ilk maçına çıkacak.
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