Adana Demirspor ara vermedi!

Ligde dün Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanan lacivert-mavililer, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Uğur yönetiminde antrenmana çıktı.
Gaziantepspor maçında görev yapan futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulanan idmanda diğer oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Akdeniz ekibinde, Timuçin Bayazit'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 7 Şubat'ta getirilen Mustafa Uğur, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan aldı.
Görevine galibiyetle başlayan Uğur, 22. haftadaki Boluspor mücadelesinde, 18 Şubat Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda lacivert-mavili taraftarlar önünde ilk maçına çıkacak.
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