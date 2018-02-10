Çaykur Rizespor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Recep Niyaz, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Candaş Elbil, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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