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Göztepe - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Göztepe ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Göztepe ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Demba Ba, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Özer Hurmacı, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bülent Birincioğlu

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