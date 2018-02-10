Göztepe - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Göztepe ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Demba Ba, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Özer Hurmacı, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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