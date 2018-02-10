﻿
Karşıyaka cezadan kurtuldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA CEZADAN KURTULDU

Karşıyaka cezadan kurtuldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın eski oyuncularına olan borçlarını ödeyerek FIFA'dan kararı çıkan 18 puan silme cezasından kurtulduğu bildirildi.

262 Okunma

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak eski oyuncuları Mahir Şükürov ile anlaşıp 6 puan silme cezasının önüne geçildiği, daha sonra da Juninho'nun avukatı ile anlaşıldığı kaydedildi.

Son olarak Kovalchuk ile Antalya'da kamp yaptığı otelde mutabakata varıldığı ve 18 puan ceza almanın engellendiğinin belirtildiği açıklamada, "105. yaşını geride bırakan kulübümüzün içinde bulunduğu bu zorlu günlerde taşın altına elini koyarak bizlere destek olan, camiamıza, taraftarımıza, lig yarışını sürdüren futbol takımımıza büyük moral sağlayan Mesut Sancak ve Folkart Yapı'ya kulübümüz adına teşekkürü borç biliriz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce FIFA'dan ve TFF Lisans Kurulundan 3'er puan silme cezası alan Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla 16. durumda bulunuyor.

ETİKETLER #Karşıyaka
Niğde Belediyespor 2 - Karşıyaka 0
Karşıyaka 0 - Bandırmaspor 0
Karşıyaka - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Silivrispor 0 - Karşıyaka 1
İşte Silivrispor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
Karşıyaka 0 - Sakaryaspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿