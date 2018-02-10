Boluspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 21. haftasında Boluspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Göksu Alhas, Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Melih Okutan, Pedro Camılo Franco Ulloa, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Uğur Pamuk, Billal Sebaıhı, Nıkola Mıkıc, Slavko Perovıc, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Kağan Miray Bağış, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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