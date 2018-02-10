İşte Elazığspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü, Patrıck Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.