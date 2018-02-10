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İşte Elazığspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 21. haftasında Elazığspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 21. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Denizlispor: Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü, Patrıck Frıday Eze

Teknik Direktör:

Hakem: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Ali Akkor, Emre Malok

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