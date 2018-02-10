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Turgutluspor 0 - Y.Orduspor 2
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TURGUTLUSPOR 0 - Y.ORDUSPOR 2

Turgutluspor 0 - Y.Orduspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.

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Turgutluspor 0 - Y.Orduspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Fatih Çakır (74' Abdullah Berkay Velivar), Fatih Somuncu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (88' Fatih Üsküplü), Kadir Torbacı (90' Fatih Üsküplü), Ozan Şamiloğlu, Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Eray Gülay

Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Mustafa Kayabaşı, Emre Kara, Kerim Bölük, Fatih Özçelik (85' İlyas Barut), Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe, Turan Yılmaz (90' Safa Yıldırım), Onur Toprak, İbrahim Alan (69' Fatih Arat)

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: Cihan Ataş, Vedat Demir, Berkay Salman, Gökhan Alkayalar

Goller: DK 78: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 85: Turan Yılmaz (Y.Orduspor)

Sarı Kartlar: DK 77: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 90: Muhammed Can (Turgutluspor)

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