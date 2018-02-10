Turgutluspor 0 - Y.Orduspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Fatih Çakır (74' Abdullah Berkay Velivar), Fatih Somuncu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (88' Fatih Üsküplü), Kadir Torbacı (90' Fatih Üsküplü), Ozan Şamiloğlu, Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Eray Gülay
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Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Mustafa Kayabaşı, Emre Kara, Kerim Bölük, Fatih Özçelik (85' İlyas Barut), Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe, Turan Yılmaz (90' Safa Yıldırım), Onur Toprak, İbrahim Alan (69' Fatih Arat)
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Ataş, Vedat Demir, Berkay Salman, Gökhan Alkayalar
Goller: DK 78: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 85: Turan Yılmaz (Y.Orduspor)
Sarı Kartlar: DK 77: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 90: Muhammed Can (Turgutluspor)
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