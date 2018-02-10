Eyüpspor 2 - Sarıyer 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Eyüpspor ile Sarıyer Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 2-0 kazandı.
Eyüpspor: Evren Özyiğit, Ahmet Devret, Dede Çelik, Murat Akçay (11' Yüksel Kayaalp), Doğukan Bad, Bilal Gülden, Gencay Erten, Atakan Arslan, İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (87' Berkan Burak Turan), Serkan Çalık (77' Erhan Aydın)
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Balcı, Fırat Sezer, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt, Adem Koçak, Sinan Turan (61' Serkan Yalçın), Alim Harlak, Yaser Yıldız (78' Sabutay Alper Bayülken), Bertul Kocabaş, Emrah Uzun (77' Erkut Tekinsoy)
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Kargın, Yusuf Doğan, Emir Eray Eyisoy, Bayram Başkan
Goller: DK 18: Serkan Çalık (Eyüpspor), DK 75: Atakan Arslan (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Emrah Uzun (Sarıyer), DK 35: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 55: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 69: Doğukan Bad (Eyüpspor), DK 81: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 84: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 90: Berkan Burak Turan (Eyüpspor)
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