﻿
Eyüpspor 2 - Sarıyer 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

EYÜPSPOR 2 - SARIYER 0

Eyüpspor 2 - Sarıyer 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Eyüpspor ile Sarıyer Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eyüpspor 2-0 kazandı.

275 Okunma

Eyüpspor 2 - Sarıyer 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Eyüpspor ile Sarıyer Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 2-0 kazandı.

Eyüpspor: Evren Özyiğit, Ahmet Devret, Dede Çelik, Murat Akçay (11' Yüksel Kayaalp), Doğukan Bad, Bilal Gülden, Gencay Erten, Atakan Arslan, İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (87' Berkan Burak Turan), Serkan Çalık (77' Erhan Aydın)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Balcı, Fırat Sezer, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt, Adem Koçak, Sinan Turan (61' Serkan Yalçın), Alim Harlak, Yaser Yıldız (78' Sabutay Alper Bayülken), Bertul Kocabaş, Emrah Uzun (77' Erkut Tekinsoy)

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Hakem: Emre Kargın, Yusuf Doğan, Emir Eray Eyisoy, Bayram Başkan

Goller: DK 18: Serkan Çalık (Eyüpspor), DK 75: Atakan Arslan (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Emrah Uzun (Sarıyer), DK 35: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 55: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 69: Doğukan Bad (Eyüpspor), DK 81: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 84: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 90: Berkan Burak Turan (Eyüpspor)

﻿

Eyüpspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kocaeli Birlik Spor 1 - Eyüpspor 3
Kocaeli Birlik Spor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sarıyer 1 - Etimesgut Bld. 0
İşte Sarıyer - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Menemen Bel. 1 - Sarıyer 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿