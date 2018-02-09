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Turgutluspor - Y.Orduspor maç kadroları belli oldu...
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TURGUTLUSPOR - Y.ORDUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Turgutluspor - Y.Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Turgutluspor - Y.Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Ataş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Turgutlu 7 Eylül

Turgutluspor: Yaşar Yılmaz, Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Fatih Somuncu, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Fatih Çakır, Muhammed Can, Ömer Faruk Karaman, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Eray Gülay

Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Deniz Boztepe, Turan Yılmaz, Emre Kara, Fatih Özçelik, İbrahim Alan

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: Cihan Ataş, Vedat Demir, Berkay Salman, Gökhan Alkayalar

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