Turgutluspor - Y.Orduspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 21. haftasında Turgutluspor ile Y.Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Ataş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Turgutluspor: Yaşar Yılmaz, Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Fatih Somuncu, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Fatih Çakır, Muhammed Can, Ömer Faruk Karaman, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Eray Gülay
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Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Deniz Boztepe, Turan Yılmaz, Emre Kara, Fatih Özçelik, İbrahim Alan
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Ataş, Vedat Demir, Berkay Salman, Gökhan Alkayalar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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